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Kore Büyükelçiliğinden Türkiye’deki Kore gazilerine ‘Kahramanlık’ atkısı

14.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Kore Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından yürütülen proje kapsamında Van’ın Erciş ilçesindeki Kore gazilerine gönderilen ‘Kahramanlık’ atkıları takdim edildi.Kore Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği’nin başlatmış olduğu proje kapsamında Türkiye genelinde yaşayan Kore gazilerine minnet duygularının bir ifadesi olarak yaptırılan özel atkılar gazilere takdim ediliyor.

Kore Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği tarafından yürütülen proje kapsamında Van’ın Erciş ilçesindeki Kore gazilerine gönderilen ‘Kahramanlık’ atkıları takdim edildi.
Kore Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği’nin başlatmış olduğu proje kapsamında Türkiye genelinde yaşayan Kore gazilerine minnet duygularının bir ifadesi olarak yaptırılan özel atkılar gazilere takdim ediliyor. Proje kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gönderilen ve üzerinde “Kahraman Kore Gazisi” yazılı atkılarının yanında fincan takımı da gazilere hediye edildi.
Van’ın Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Fuat Baran ile Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Kore gazisi 91 yaşındaki Ferman Matur’u evinde ziyaret etti. Matur ile hasbıhal eden heyet, kendisine hediyelerini takdim etti.

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