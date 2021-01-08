Kore gazileri unutulmuyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Kore gazilerine dağıtılmak üzere gönderilen atkı, fincan takımı ve kahve hediyesi 91 yaşındaki Beyşehirli kahraman Kore Gazisi Durmuş Erkan’a teslim edildi.

Beyşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nuri Baysal, kendisine eşlik eden Şehit Aileleri ve Gaziler Sorumlusu Özlem Yalçıntaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın ile birlikte Yeni Mahalle’de ikamet eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Durmuş Erkan’ı evinde ziyaret etti. Baysal ve beraberindekiler, hatır ve sağlık durumunu sorup bir süre muhabbet ettiği ve Bakan Zehra Zümrüt Seçuk Hanımefendi’nin de selamlarını ilettikleri gazi Erkan’a "Kahraman Kore Gazisi" yazılı atkı ve diğer hediyelerini verdi.

İstanbul’da vatani görevini yaptığı esnada Birleşmiş Milletler Topluluğu ve NATO görevlendirmesi ile İzmir’den Kore’ye giderek uçaksavar nişancısı olarak görev yaptığını vurgulayan Gazi Durmuş Erkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, kendilerini hiçbir zaman unutmadığını belirttiği Kore Büyükelçiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile misafirlerine teşekkür ederek, "Devletimize bizleri unutmadıkları ve her zaman yanımızda oldukları için minnettarız" diye konuştu.

