YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS HABERLERİ  | 13.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS (AA) - İzmir'de kaldığı huzurevinde dün 97 yaşında vefat eden Kore gazisi emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan Kilis'te toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Celkan'ın cenazesi, vasiyeti üzerine eşinin kabrinin yanına defnedilmek üzere memleketi Kilis'e getirildi.

Kilis Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi ile Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın da katıldığı cenaze namazının ardından Celkan'ın naaşı, Kilis Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Niyazi ile Celkanlı, tören sonunda aile yakınlarına taziyelerini iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
1/
Anahtar Kelimeler:
Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan Kilis Kore Gazisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Elleriyle sokak hayvanlarını beslediler

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Kilis Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:37
İkindi
16:16
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Kilis Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Sağıroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.