YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kore Gazisi Kore Gazisi Engin son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Kore Gazisi Engin son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE HABERLERİ  | 07.01.2021 17:31 | Son Güncelleme

Edirne’ni Keşan ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin, düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.Keşanlı Kore gazisi Mehmet Engin’in cenazesi, cenazesi Kurtuluş Özkaya Camisi’ne getirildi.

Edirne’ni Keşan ilçesinde 90 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin, düzenlenen askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Keşanlı Kore gazisi Mehmet Engin’in cenazesi, cenazesi Kurtuluş Özkaya Camisi’ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu ile getirilen Engin’in cenazesi, öğle namazında kılınan cenaze namazının ardından Gazi Kabristanlığında toprağa verildi.
Engin, Keşan Şehitliği’nde ayrılan Gaziler mezarlığında toprağa verilen ilk gazi olurken, tabutuna sarılan bayrak ailesine takdim edildi.
Kore Gazisi Mehmet Engin’in vefatının ardından Keşan’da iki Kore Gazisi’nin kaldığı bilgisine ulaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Edirne Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
07:01
Sabah
08:34
Öğle
13:25
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Aytaç Eczanesi
Merkez
Çebe Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Güven Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.