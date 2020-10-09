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Kore Gazisi Nalcı ve 18 kişi AK Parti’ye geçti

BİLECİK HABERLERİ  | 09.10.2020 12:44 | Son Güncelleme

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde üye kayıt standı kurarak 19 kişiyi partiye üye yaptı.

AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde üye kayıt standı kurarak 19 kişiyi partiye üye yaptı. Üye olanlar arasında Kore Gazisi Rıza Nalcı da yer aldı.
AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis Üyesi Alaattin Emral ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal ile birlikte Sarıdayı köyünü ziyaret ederek üye kayıt standı kurdu. Kendilerine gelemeyenlerin ayaklarına gittiklerini söyleyen Soydan, "Bu akşam Sarıdayı köyümüzü ziyaret ederek partimize üye kayıt işlemi gerçekleştirdik. Köy Muhtarımız Nizamettin Eryılmaz’a ve köy halkına bizleri misafir ettikleri için teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta yaptığımız kongre sonrası yeni yönetimimiz ile birlikte yaptığımız bu ilk üye kayıt standımızı Sarıdayı köyümüzü ziyaret ederek gerçekleştirdik. Bu güzel gecede Sarıdayı köyümüzde 19 vatandaşımızı AK Partimize katılımını sağladık. bizleri en çok mutlu eden Kore Gazimiz Rıza Nalcı amcamız da artık bir AK Parti’li olarak bizlerin arasına katıldı. İl Genel Meclis üyemiz Alaattin Emral da bizlerle Sarıdayı köyüne gelerek köy muhtarımız Nizamettin Eryılmaz ve köylülerimizin sorunlarını dinledi. İlçe yönetimi arkadaşlarımız ile birlikte köylerimizin hepsini belirli aralıklara ziyaret ederek AK Parti üye sayımızı yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sarıdayı köyündeki üye kayıt standında Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Celal Öztiryaki de yer aldı.

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