Kore gazisi Refik Özberber mezarı başında anıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Gaziler Günü töreninin ardından Şubat ayında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber, kabri başında anıldı.

Gaziler Günü töreni, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden program, konuşmaların ardından son buldu. Program sonrası geçen Şubat ayında hayatını kaybeden Kore gazisi Refik Özberber kabri başında anıldı.

Gazileri ve gazi ailelerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Mareşallik’ ve ’Gazi’ ünvanının verilişini ve vatanımızın müdafaasında bedel ödeyip canından vazgeçip, ata toprağından vazgeçmeyen yiğit gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutladık. Bu yıl merhum Refik Özberber amcamızın yokluğunda kutladığımız Gaziler Günü’nde gazilerimizi belediyemizde ağırladıktan sonra oğlu İbrahim Özberber’in kahvaltı davetine icabet edip, Safiye Özberber teyzemizin hayır duasını aldık" dedi.

İlçedeki törene, Kaymakam Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, kurum müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

