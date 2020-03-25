YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

Kore gazisine askeri törenle sessiz veda

MUĞLA HABERLERİ  | 25.03.2020 19:37 | Son Güncelleme

Milaslı Kore Gazisi Şerafettin Şimşek hayatını kaybetti.

Milaslı Kore Gazisi Şerafettin Şimşek hayatını kaybetti. Şimşek için Korona Virüs önlemleri kapsamında sesiz bir askeri tören düzenlendi.
Milas’ın Sakarkaya Mahallesi’nde ikamet eden ve bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören 91 yaşındaki Kore Gazisi Şerafettin Şimşek yaşam savaşını kaybetti.
Gazi Şimşek için Sakarkaya Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Törene protokol üyelerinden Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Sakarkaya Mahalle Muhtarı Hakkı Arıcı ve yaş sınırı nedeniyle bir kısım mahalle sakinleri katıldı.
Cenaze namazı İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen tedbirler dolayısıyla sosyal mesafe gözetilerek kılınmasının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra mahalle sakinlerinin talebi üzerine cenaze arabasına mahalle sakinlerinin omuzlarında taşındı.
Tabut üzerine örtülen Türk bayrağını alarak katlandıktan sonra kısa bir konuşma yapan Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Kore Gazisi Şimşek’in oğlu Mehmet Ali Şimşek’e emanet etti.
Mahalle halkına başsağlığı nedeniyle taziyelerini ileten Albay Demiryakan, “bu bayrak şehitlerimizi, gazilerimizi saran kutsal bir bayrak. Her tabuta örtülmez. Bu kutsal bir emanet Şehitlerimizin ve gazilerimizin önemini ve kıymetini biliyoruz. Bugün salgın hastalık nedeniyle mecburen böyle bir tören düzenlendi. Ama bugünleri de atlatacağız" dedi.
Yapılan törenin ardından Kore Gazisi Şerafettin Şimşek mahalle mezarlığına defin edildi.

Törene katılamayan gaziler adına açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şube Başkanı Mehmet Sarban; “Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasak nedeniyle rahmetli gazimizin cenazesinde bulunamadık. Mecburen katılamadık ve çok üzgünüz ama dualarımızla ona veda ettik. Kaybımız büyük Allah rahmet eylesin” dedi.
Başkan Sarban “Aydın’da son on gündür yoğun bakımda tedavi gören Kore Gazimiz 1929 doğumlu idi. Değerli bir arkadaşımızdı. Rahatsızlığının bahsi geçen korona virüs ile ilgisi yoktu” dedi.
Şimşek’in de vefatının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesinde kayıtlı 15 Kore Gazisi bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Muğla Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:18
İkindi
16:46
Akşam
19:30
Yatsı
20:45

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Bahar Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA’yı ziyaret etti

Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA’yı ziyaret etti

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş 'o Anı' Anlattı

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.