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Kore gazisine zabıtadan destek

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hastaneye gitmek için bekleyen Kore gazisi yaşlı adama önce bilgilendirme yaptı ardından maske ve eldiven vererek yaşlı gaziyi hastaneye ulaştırdı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, güvenlik personeliyle birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontrol yaparken, terminal içerisinde bekleyen 65 yaş üstü Kore gazisi bir vatandaş, hastaneye kontrol için gitmesi gerektiğini ekiplere beyan etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hastaneye gitmek için bekleyen Kore gazisi yaşlı adama önce bilgilendirme yaptı ardından maske ve eldiven vererek yaşlı gaziyi hastaneye ulaştırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, güvenlik personeliyle birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kontrol yaparken, terminal içerisinde bekleyen 65 yaş üstü Kore gazisi bir vatandaş, hastaneye kontrol için gitmesi gerektiğini ekiplere beyan etti. Yaşlı vatandaşa sıcak ilgi gösteren ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgilendirmede bulunan Büyükşehir ekipleri, vatandaşın maske ve eldiveni bulunmadığından, maske ve eldiven ihtiyacını karşıladı. Zabıta ekipleri daha sonra Kore gazisi vatandaşı hastaneye götürdü.

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