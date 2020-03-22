YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kore Gazisinin evi yandı

Kore Gazisinin evi yandı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.03.2020 17:55 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisinin evinde yangın çıktı.

Muğla’nın Milas ilçesinde ikamet eden Kore Gazisinin evinde yangın çıktı. Yangın evi küle çevirirken, Gazi’nin de ellerinden yaralanmasına neden oldu.
Milas’ın Hisarcık Mahallesi’nde ikamet eden Kore Gazisi Ahmet Yıldız’ın evinde yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri’nin 3 araç 7 personel ile müdahalede bulunmasına rağmen, yangında tek katlı müstakil ev tamamen yanarak küle döndü. Evin hemen yanındaki saman damına ulaşmadan yangın söndürüldü.
Yangını söndürmeye çalışırken ellerinden yaralanan Kore Gazisi Ahmet Yıldız, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Birinci derecede yanıkları bulunan Gazi Yıldız, tedavisi sonrasında taburcu edildi.
Yangına Ahmet Yıldız’ın küçük tüpün üstünde yumurta pişirirken perdenin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Malatya’de Belediye şirketlerinde yaşlı alarmı

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Muğla Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:40
Sabah
07:00
Öğle
13:18
İkindi
16:45
Akşam
19:27
Yatsı
20:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Günizi Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Turunç Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Muğla’da berber ve kuaförler kapanıyor

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğla boşanma hızında Türkiye 3’üncüsü

Muğla boşanma hızında Türkiye 3’üncüsü

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.