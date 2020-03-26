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Kore Gazisi’nin yardımına polis yetişti

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Musa Karabulak’ın periyodik kullandığı ilaçları Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri temin ederek kendisine teslim etti.Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Evde kal" çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlarla kurdukları iletişim ile kısa sürede evlerini dönmelerini sağlıyor.

Kore Gazisi’nin yardımına polis yetişti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Musa Karabulak’ın periyodik kullandığı ilaçları Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri temin ederek kendisine teslim etti.
Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Evde kal" çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlarla kurdukları iletişim ile kısa sürede evlerini dönmelerini sağlıyor. Market gibi ihtiyaçları olsun dur durak bilmeden vatandaşın yardımına koşuyor. Bugün polis ekiplerinden gönülleri fetheden davranış geldi.
Dilovası ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Musa Karabulak, isimli vatandaş, kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle almış olduğu ilaçlarının bittiğini ve bu ilaçları eczaneden temin etmesi gerektiğini beyanla 155’i arayarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yardım talep etti. Bunun üzerine Polis ekipleri hemen harekete geçerek Kore Gazisi Musa amcanın periyodik olarak kullanmış olduğu ilaçları eczaneden temin edilmesinin ardından ikametine götürülerek kendisine teslim edildi.

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