YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez asfalt ekiplerinden İlimtepe’de asfalt çalışması

Körfez asfalt ekiplerinden İlimtepe’de asfalt çalışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi ekipleri, İlimtepe bölgesinde mesire alanı yolunu ve İlimtepe Kültür Merkezi çevresinde asfalt çalışması yaptı.Körfez Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, İlimtepe bölgesinde mesire alanı yolunu ve İlimtepe Kültür Merkezi çevresinde asfalt çalışması yaptı.
Körfez Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanan program dahilinde şehir genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak İlimtepe bölgesinde çalışma gerçekleştirdi. Mesire alanına inen yolda çalışma yürüten ekipler, 300 metrelik yolda asfalt yenileme çalışması yaptı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yolda yapılan çalışma ile ulaşım daha konforlu hale getirildi. Ekipler daha sonra tamamlanan ve esnafların taşınmaya başladığı İlimtepe Kültür Merkezi’nin çevresinde de asfalt çalışması gerçekleştirdi. Eksik görülen noktalar ekipler tarafından asfaltlandı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Program dahilinde asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, İlimtepe bölgesinde kötü durumda olan mesire alanına inen yolda yenileme çalışması gerçekleştirdik. Toplam 300 metrelik alandaki yolu yeniledik” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Kırşehir’de deprem

Kırşehir’de deprem

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yılkı atları Marmaris koylarını mesken tuttu

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Yoldan çıkan ford tarlaya uçtu, 2 yaralı

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kedinin serçe avı böyle görüntülendi

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:31
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Haluk Eczanesi
Korfez
Kandıra Eczanesi
Kandira
Palandöken Eczanesi
Darica
Bilge Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Aydın Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.