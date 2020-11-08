YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

Daha önce Kovid-19 hastalığını yenmeyi başaran Söğüt, nisan ayında ağabeyini kaybetmişti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.

Belediye Başkanı Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının kongresine katılmak için yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun ikinci kez pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, 10 gün evinde karantinada olacağını bildiren Söğüt, "Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Kocaeli İl Kongresinin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ağabeyini nisanda koronavirüs nedeniyle kaybeden Şener Söğüt, 30 Ağustos'ta da kendisi bu virüse yakalanmıştı.

Söğüt, evinde geçirdiği tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Antalya'da falezlerden düşen kadın öldü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı
Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:49
İkindi
15:31
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Menderes Eczanesi
Cayirova
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Miray Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Kepçeden Fırlayarak Hayatını Kaybetti
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.