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Körfez Belediyesi artık cepte

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.04.2020 11:46 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, kaliteyi yükseltmek ve vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına cep mobil uygulamasını kullanıma açtı.Körfez Belediyesi, gelişen teknolojileri yakından takip ediyor.

Körfez Belediyesi artık cepte

Körfez Belediyesi, kaliteyi yükseltmek ve vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına cep mobil uygulamasını kullanıma açtı.
Körfez Belediyesi, gelişen teknolojileri yakından takip ediyor. Çağdaş ve modern belediyecilik anlayışı ile vatandaşların birçok işlemi elektronik ortamdan yapabilmesi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için Körfez Belediyesi Android ve IOS uygulamalarını kullanıma açtı.
Mobil uygulama sayesinde vatandaşlar güncel haberlere ulaşabilir, nöbetçi eczaneler ve yol tarifi, etkinlikler, borç sorgulama ve ödeme işlemleri, e-İmar uygulaması ve çek ilet gibi bir çok fazla seçeneğe anında ulaşabiliyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:32
Yatsı
20:53

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Şifa Eczanesi
Kandira
Gümüş Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Karamursel
Deniz Eczanesi
Golcuk
Nur Eczanesi
Gebze
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