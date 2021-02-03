YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez Belediyesi emlak devri ile borçlarını sıfırladı

Körfez Belediyesi emlak devri ile borçlarını sıfırladı

03.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Körfez Belediyesi emlak devri ile borçlarını sıfırladı

Körfez Belediyesi, yapılan devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtuldu.Körfez Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi, yapılan devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtuldu.
Körfez Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin ele alındığı toplantıca Hereke’de yapılacak fakülte için belediyeye ait arsanın 25 yıllığına tahsisi meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Toplantıda belediyenin borçlarının sıfırlandığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Yaptığımız bu devirler ile 450 milyon liralık SGK ve vergi borçlarından kurtulmuş oluyoruz. Bu dönem attığımız en önemli adım” dedi.
SGK ve vergi borçlarına karşılık gayrimenkul devri konusunda bilgilendirmeler yapan Körfez Belediye başkanı Şener Söğüt, “Körfez tarihinde bence hakikaten özellikle borçları anlamında tarihi bir karar. Uzun yıllardan bu yana; Hereke Belediyesi’nden, Kirazlıyalı Belediyesi’nden ve Körfez Belediyesi’nden borçlar var. Bu borçlar da halkımıza daha hızlı hizmet götürmek adına yatırımları ertelememek adına oluşmuş. SGK’ya bizim 310 milyon borcumuz söz konusuydu. Bunun 94 milyonu anapara, geriye kalan 220 milyonu da faiz şeklinde. Belde Garajı’nın alanı 31 dönüme yakın. SGK’nın bu arsa üzerinde zaten haczi var. Onlarla görüştük. Burayı istediler. Çok fazla alternatifimiz de yoktu. 94 milyonu ödediğimizde 310 milyon borcunuz kapanmış oluyor. Bu avantajı kaçırmak istemedik. Yoksa orasını devretmekle ilgili bir düşüncemiz yoktu. 310 milyonluk borca karşılık devrediyoruz” dedi.
Belediyeye ait borçlarının tamamının ödenmiş olacağına değinen Başkan Söğüt, “Belediyemiz ve iştiraklerimize ait 165 milyon TL bulunmaktadır. Bu borcun 105 milyon TL’si anapara, 60 milyon TL’si faizdir. Belediyemiz 105 milyon TL anapara ve geçmiş yapılandırma borcuna karşılık kamunun kullandığı gayrimenkulleri Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devrederek 60 milyon TL faiz borcu silinip, 165 milyon TL vergi borcu tamamen ödenmiş olacak. Bu kapsamda Sarnıç Han’ın 1 katını da veriyoruz” diye konuştu.
Başkan Şener Söğüt daha sonra söz alan meclis üyelerinin sorularına tek tek yanıt verdi. Soruları cevaplayan Başkan Şener Söğüt, daha sonra oylamaya geçti. Devir maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

Körfez Belediyesi emlak devri ile borçlarını sıfırladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:19
İkindi
16:01
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Eriş Eczanesi
Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Izmit
Fatih Eczanesi
Korfez
Hilal Eczanesi
Basiskele
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasından dosyası ayrılan sanıkların yargılanması sürüyor

Kentin değerleri bu proje ile tanıtılacak

Kentin değerleri bu proje ile tanıtılacak

Av yasağının kaldırılmasıyla Marmara hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Av yasağının kaldırılmasıyla Marmara hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor

Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor

Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor

Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.