Körfez Belediyesi’nde eğitimler sürüyor

Körfez Belediyesi tarafından belediye personeline hizmet içi eğitimler verilmeye devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce, görevli personellere ‘Temel İletişim Teknikleri ve Kurum İçi İletişim Yönetimi’ eğitimi verildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu, belediye personeline çeşitli bilgiler aktardı. Eğitimde, iletişim, İletişim türleri, kurumsal iletişim, kurum içi iletişim, zaman yönetimi gibi konular da ele alındı. Yetkililer, kurum içi eğitimlerin motivasyonu arttırdığını belirterek, eğitimlerin devam edeceğini söylediler.



