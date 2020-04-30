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Körfez Belediyesi’nden Barbaros Mahallesi’ne yaya üst geçidi

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ne yapılacak olan yaya üst geçidi için çalışmalar başladı.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün seçim beyannamesinde de yer alan Barbaros Mahallesi ile Belde Garajı arasında yaya üst geçidi yapımı için çalışmalar başladı.

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ne yapılacak olan yaya üst geçidi için çalışmalar başladı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün seçim beyannamesinde de yer alan Barbaros Mahallesi ile Belde Garajı arasında yaya üst geçidi yapımı için çalışmalar başladı. Tüpraş Köprülü Kavşağı ve Döküm Kavşağı arasında kalan bölgede karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar D-100’ü kullanmak zorunda kalıyor ve kazalara sebebiyet verebiliyordu. Bölge halkının talepleri sonrasında Başkan Şener Söğüt de üst geçidin yapılacağı sözünü vermişti. Seçim beyannamesinde de yer alan üst geçitle ilgili olarak dün ilk kepçe vuruldu. Başkan Söğüt de bölgede Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Etüt Proje Müdürü Cumali Gündoğdu ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile incelemelerde bulundu.
Bazı vatandaşların karşıdan karşıya geçmek için D-100’ü kullanması sonrası istenmeyen kazaların meydana geldiğini belirten Başkan Söğüt, “Köprü için ilk kazmayı vurduk ve çalışma başladı. Kısa süre içerisinde de tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi.

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