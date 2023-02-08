Körfez Belediyesi’nden deprem bölgesine 2 milyonluk destek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler ardından harekete geçen Körfez Belediyesi ilk andan itibaren giyim, kuru gıda, battaniye, çocuk bezi ve maması gibi birçok ürünün yer aldığı 12 tırı deprem bölgesine göndermişti. Körfez Belediyesi’nin şubat ayı meclis toplantısında ise önemli bir karar daha alındı. Tüm siyasi partilerin ortak önergesi ile alınan kararda deprem bölgesine 2 milyon TL’lik ayni ve nakdi destek yapılması ve meclis üyelerinin huzur haklarının AFAD’a aktarılması kararlaştırıldı. Depremzedeler için kenetlendiklerini ifade eden Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, "Yardımlarla alakalı ilk gün sabah saatlerinden itibaren Tütünçiftlik Kültür Merkezi’mizde koordinasyon merkezi kurduk. Belediyemize ait mobil ikram aracımızı yola çıkarttık. İş makinelerimiz yola çıktı. 12 yardım malzemelerinin yer aldığı tırı bölgeye gönderdik” dedi.

