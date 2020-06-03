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Körfez Belediyesi’nden mezarlıklarda kapsamlı çalışma

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.06.2020 14:04 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalarına devam ediyor.Körfez Belediyesi tarafından mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Körfez Belediyesi’nden mezarlıklarda kapsamlı çalışma

Körfez Belediyesi mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalarına devam ediyor.
Körfez Belediyesi tarafından mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve temizliği için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Mezarlıklarda rutin olarak sürdürülen ot biçme çalışmaları devam ederken, İlimtepe’de bulunan Asri Mezarlık’ta da peyzaj ve düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İlimtepe’de hem mezarlık alanı içinde yapılan düzenlemeleri gezerek sona gelinen hizmet binası çevresinde yürütülen çalışmaları inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şener Söğüt, “İlimtepe Mezarlığımız içerisinde düzenleme çalışması başlattık. Ayrıca ilçemiz genelindeki tüm mezarlıklarımızda rutin olarak ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İlimtepe Mezarlığı içerisinde yollar düzenlendi, peyzaj çalışmaları devam ediyor” dedi.

Körfez Belediyesi’nden mezarlıklarda kapsamlı çalışma

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