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Körfez Belediyesi’nden vefa desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.

Körfez Belediyesi’nden vefa desteği

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu.
Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu. Körfez Belediyesi çağrı merkezini arayan risk grubundaki vatandaşların talepleri alınarak ekiplere haber veriliyor. Ekipler, vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları noktasında çözüm üretiyor. Çalışmaların gayretle devam ettiğini Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Zabıta Müdürlüğü bünyemizde kurduğumuz ekipler de 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk günden bu yana büyük özveri gösteriyor. İlk günden bu yana söylediğimiz gibi evlerimizde kalarak, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’mızın belirlediği kurallara dikkat ederek dayanışma içerisinde morallerimizi güçlü tutarak bu süreçten en az hasarla çıkacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

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Sabah
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Öğle
13:09
İkindi
16:43
Akşam
19:33
Yatsı
20:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Deva Eczanesi
Izmit
Sahil Eczanesi
Karamursel
Yenikent Eczanesi
Derince
Yalın Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Çankaya Eczanesi
Darica
Özbay Eczanesi
Golcuk
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