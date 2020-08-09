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Körfez Cuma Deresi’nde ıslah çalışmaları başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi’ni ayıran Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışması başlatıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Körfez İlçesi Cumaköy ve Karagöllü Mahallesi’ arası bağlantı yolu üzeri dere köprüsü ve ıslahı yapım işi başlatıldı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü Mahallesi’ni ayıran Cuma Deresi’nde ıslah ve köprü yapım çalışması başlatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Körfez İlçesi Cumaköy ve Karagöllü Mahallesi’ arası bağlantı yolu üzeri dere köprüsü ve ıslahı yapım işi başlatıldı. Koca Deresi’nin ıslahı için yürütülen çalışmalar, dere yatağının baştan sonra incelenmesiyle ve değerlendirilmesiyle başladı. Zaman zaman su taşkınlarının yaşandığı derede hem ıslah çalışması yapılacak hem de temizlik sağlanmış olacak. Dere üzerinde bulunan köprünün yapılmasıyla Körfez ve Derince ilçeleri arasındaki ulaşım daha konforlu hale gelecek. Proje kapsamında Körfez ilçesi Cumaköy ile Derince ilçesi Karagöllü mahallelerini bağlayan yol üzerinde bulunan menfez tipi geçiş yerine köprü yapılacak. Proje kapsamında ön gerilmeli betonarme köprü, 256 metre dere ıslahı ve 335 metre beton yol yaptırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 25 bin metreküp kazı, 3 bin 700 metreküp beton, 130 ton demir, 430 metreküp taş duvar, bin 800 metrekare pere, 2 bin 150 metreküp taş blokaj ve 500 metreküp alt temel kullanılacak.

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