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Körfez derelerinde derin temizlik

12.01.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’e kirlilik taşıyan derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik ve ıslah çalışmasını yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez’e kirlilik taşıyan derelerde bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik ve ıslah çalışmasını yapıyor. Ekipler, Gömeç Deresi, Havran Çayı, Edremit Çayı ve Nikita Deresi’ndeki kirliliği ortadan kaldıracak adımları atıyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte deniz kirliliğinin önüne geçecek adımları atarak bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik çalışmasını başlatan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Körfez’e kirlilik taşıyan dereleri kontrol altına alıyor. Büyükşehir Belediyesi; Gömeç Deresi, Havran Çayı, Edremit Çayı ve Nikita Deresi olmak üzere yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki alanda ıslah ve temizlik çalışmaları sürdürüyor.
Dere ıslah ve temizlik çalışmaları kapsamında; Gömeç Deresi’nde ana kolda 605, yan kolda 303 metre olmak üzere toplam 908 metre uzunluğunda dere yatağında dip temizliği ve şev düzenlemesi gerçekleştirildi, taş tahkimat çalışmaları ise devam ediyor. Bin 800 metre uzunluğundaki alanda yabani otların temizlendiği, kenar ve dip temizliğinin yüzde 50’sinin tamamlandığı Havran Çayı’nda ise ıslah ve temizlik çalışmaları sürüyor. Edremit Çayı’nın her iki yakasında, çift taraflı olmak üzere toplam bin 108 metre uzunluğundaki kanalda ıslah ve temizlik çalışmaları tamamlanarak 60 santimetre olan derinlik 4 metreye çıkarıldı. Bölgede; yol dolgusu ve kanal yüzeyindeki taş tahkimat çalışmaları ise devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca Ayvalık İlçesi’nden geçerek Sarımsaklı Sahili’ne dökülen Nikita Deresi’nde de ıslah çalışmalarına başladı. 10 bin metrelik alanda ıslah çalışmalarının başladığı Nikita Deresi’nde sazlıklar ve otlar ortadan kaldırılacak, ardından dip ve kenar temizliğine geçilecek.
Derelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla on yıllardır biriken kirlilik temizlenirken, ıslah ve şevlendirme çalışmalarıyla da sazlık oluşumu engellenip, gelecek yıllarda kirlenmesinin önüne geçilecek. Bir yandan dere temizliği ve ıslah çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da arıtma tesisi yatırımlarını sürdürüyor. 20 ilçede, 1 milyon 237 bin kişi kapasiteli 29 atık su arıtma tesisi ile şehre hizmet veren Büyükşehir, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte tesis sayısını 42’ye, kişi kapasitesini ise 1 milyon 900 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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