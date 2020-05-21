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Körfez ilçesinde geçici güzergah uygulaması yapılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:57 | Son Güncelleme

İSU bakım onarım çalışması nedeniyle Körfez İlçesi Abdülhamit Han Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU bakım onarım çalışması nedeniyle Körfez İlçesi Abdülhamit Han Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması yapılacak.

İSU bakım onarım çalışması nedeniyle Körfez İlçesi Abdülhamit Han Caddesi’nde geçici güzergâh uygulaması yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU bakım onarım çalışması nedeniyle Körfez İlçesi Abdülhamit Han Caddesi’nde geçici güzergah uygulaması yapılacak. Uygulama, çalışmaların başlayacağı 22 Mayıs Cuma günü başlayacak. İSU bakım onarım çalışması nedeniyle Körfez ilçesi Abdülhamit Han Caddesi’nin Burcu sokak kesişimi ile İrfan Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren toplu taşıma araçları için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.
Çalışmaların başlayacağı 22 Mayıs Cuma günü başlayacak olan geçici güzergah Abdülhamit Han Caddesi, İrfan Caddesi, Coşkun Sokak, Burcu sokaktan oluşuyor.

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İkindi
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Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Nazar Eczanesi
Golcuk
Mavi Eczanesi
Derince
Bilge Eczanesi
Gebze
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Menderes Eczanesi
Cayirova
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
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