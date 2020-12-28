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Körfez köy yollarına büyükşehir bakımı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.12.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesi köylerinde, 55 bin metre yola 71 bin 860 ton malzeme serimi ile 9 bin 500 metre yol da reglaj yol bakım onarım çalışması yapıldı.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Körfez ilçesi köylerinde de yolların üst yapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesi köylerinde, 55 bin metre yola 71 bin 860 ton malzeme serimi ile 9 bin 500 metre yol da reglaj yol bakım onarım çalışması yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından tüm ilçelerde olduğu gibi Körfez ilçesi köylerinde de yolların üst yapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri, 16 köyü bulunan Körfez’de 55 bin metre yola 71 bin 860 ton stabilize malzeme serimi yaptı. Ayrıca ekipler, 9 bin 500 metre yolda reglaj yol bakım onarım çalışması yaptı. Körfez’e bağlı 16 köyü birbirine bağlayan, köyler arasında ulaşımı sağlayan yollardaki aşınma ve bozulmalar da, bin 450 ton yama asfalt yapımı ile giderildi.
Dere temizliği ve genişletme çalışması
Köy yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra derelerden su taşmasını engellemek için dere temizliği ve dere genişletme çalışmasını da sürdüren ekipler, Naip, Kalburcu, Kutluca köylerinde uygulamalar yaptı. Yollardaki suyu tahliye etmek, dere ve su geçişini sağlamak için yol altlarına koruge ve büz borularla altyapı çalışması yapıldı. Yıl boyunca yapılan köy yolları altyapı çalışmalarında 2 metre çapındaki büz borularla yolların altından suyun akarak yoluna devam etmesi sağlandı.

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