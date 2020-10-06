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Körfez köylerinde çalışmalar devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece kent merkezinde değil, kırsal alanda da çalışmalarını sürdürüyor.Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece kent merkezinde değil, kırsal alanda da çalışmalarını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece kent merkezinde değil, kırsal alanda da çalışmalarını sürdürüyor.
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece kent merkezinde değil, kırsal alanda da çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak, Sevindikli Köyü’nde çalışma gerçekleştirdi. Sevindikli Köyü’nde asfaltı yenilenen yol kenarı için çalışma yürüten ekipler, 80 metrelik alanda su kanalı yapımı gerçekleştirdi. Köy yollarının yenilendiği bölgelerdeki eksiklikleri tespit eden ekipler, su kanalı yaparak olumsuzlukların da önüne geçti.
İnşaat işleri ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında su kanalı oluşturdu, trafik için olumsuzluk yaşanmaması ve pisliklerin birikmemesi için de üzerine mazgal yapımı gerçekleştirildi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

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Sabah
06:55
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

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Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Şifa Eczanesi
Izmit
Osmangazi Eczanesi
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Melis Eczanesi
Gebze
Merkez Eczanesi
Basiskele
Yarımca Mehtap Eczanesi
Korfez
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