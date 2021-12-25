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Körfez manzarasında şambrelli kayak keyfi

25.12.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 1000 metre yükseklikteki Aytepe'deki kızak pistini ziyaret edenler kayak yaparak karın tadını çıkarıyor - İşletmeci Hüseyin Karaaslan: - "Şu anda yaklaşık 60 santimetre kar var. Hafta içi sakin oluyor, hafta sonu ise gerçekten güzel ilgi var"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 1000 metre yükseklikteki Aytepe, İzmit Körfezi manzarasında şambrelle kayak yapmak isteyenlerden ilgi görüyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kış aktiviteleri merkezi Aytepe'de bulunan 200 metre uzunluğundaki kızak pisti, kayak deneyimini çocuklu aileler için ekonomik hale getiriyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetre ölçüldüğü tesislerde kayak aracı olarak şambrel kullanan ziyaretçiler aynı anda İzmit Körfezi'nin manzarasını izleyebiliyor.

Kızak pisti ve konaklama tesislerinin işletmecisi Hüseyin Karaaslan, AA muhabirine, 1000 metre yükseklikteki Aytepe'nin Armutlu Boğazı'ndan Sakarya Nehri'ne kadar uzanan 135 kilometrelik Samanlı Dağları'nın eteklerinde yer aldığını söyledi.

Aytepe'de yazın ve kışın ayrı güzel olduğunu belirten Karaaslan, "Yazın kamp ve doğa yürüyüşü için çok elverişli. Kışın da bungalov evler, kızak pisti, restoran hizmeti bulunuyor. Burada vatandaşlar çok keyifli vakit geçirebilir." diye konuştu.

- "İstanbul'dan bir saatte ulaşılabiliyor"

Merkezde bulunan kızak pisti hakkında bilgi veren Karaaslan şunları kaydetti:

"Kızak pistimiz 200 metre uzunluğunda. Şambrel ve kızakla kayak yapılabiliyor. Burası aynı zamanda Körfez manzaralı, yani Körfez'i seyre dalarak kayak deneyimi yaşıyorsunuz. Çocukluğumuzda mahallelerde şambrelle kayardık, naylonlarla kayardık. Burada da aynı çocukluğumuzdaki gibi şambrellerle kayak yapılabiliyor. İstanbul'dan bir saatte ulaşılabiliyor."

Karaaslan, kızak pistinin aynı anda 200 kişiye hizmet verebildiğini dile getirerek, "Şu anda yaklaşık 60 santimetre kar var. Hafta içi sakin oluyor, hafta sonu ise gerçekten güzel ilgi var. İstanbul'dan misafirlerimiz geliyor. Çevredeki konaklama tesislerinde kalan tatilciler ziyaret ediyor. Hafta sonu 1000-1500 kişiyi ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

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