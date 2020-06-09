YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Körfez sahili büyükşehir dokunuşu ile modernleşiyor

Körfez sahili büyükşehir dokunuşu ile modernleşiyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 16:18 | Son Güncelleme

Balıkesir’in 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridinde yürütülen; plaj, yürüyüş, bisiklet yolu ve alt yapı çalışmalarını titizlikle inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu yılı turizm yılı ilan ettik.

Balıkesir’in 291 kilometrelik kıyı ve sahil şeridinde yürütülen; plaj, yürüyüş, bisiklet yolu ve alt yapı çalışmalarını titizlikle inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu yılı turizm yılı ilan ettik. 10 yılların ihtiyaç duyduğu dokunuşları gerçekleştiriyor, Temmuz itibariyle de çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Körfez bölgesinde kıyı ve sahil şeridinde yürütülen çalışmaları ekibiyle beraber inceledi. Önce ilçe belediye başkanları ile toplantı gerçekleştiren Başkan Yılmaz, sonrasında da Zeytinli, Akçay, Güre bölgelerinde kıyı ve sahil şeridini denetledi.
Ege Körfezi’nin tamamında özel çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, 2020 yılını turizm yılı ilan ettiklerini söyledi. Bu yıl Balıkesir’de turizmin olacağını da vurgulayan Başkan Yılmaz “Doğa ile denizin buluştuğu, altından sıcak suyunun çıktığı, önümüzde denizin, arkamızda da Kazdağları, Madra Dağı’nın ve Kocadağ’ın olduğu bir Körfez’den bahsediyoruz. Cunda’sından Altınoluk’a kadar her bölgede arkadaşlarımız titiz çalışmalar yapıyorlar. Buralarda 10 yılların ihtiyaç duyduğu sahil şeridindeki yürüme yolunu ve Güre’de Balıkçı barınaklarının bulunduğu iskelede genişletme çalışmaları yapıyoruz. Bu genişletme çalışmalarının sayesinde buralarda esnaflarımıza güzel alanlar kazandırmaya çalışıyoruz. Körfez bölgesinde çalışmalarımızı Temmuz’da bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bölgede yürütülen çalışmaları inceleme esnasında Başkan Yılmaz ile sohbet eden vatandaşlar “Başkanım kulaklarınızı çınlattık az önce dedik helal olsun 20 tane ilçesi varmış, her yere yetişiyor, maşallah. Yürüme yollarımız bisiklet yollarımız plajlarımız çok güzel oldu. İnşallah bu yatırımlarınız devam eder” diyerek yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.