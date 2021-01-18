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Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri toplandı

18.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri toplandı

Körfez Ticaret Odası oda kadın girişimciler icra kurulu üyeleri toplantı gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişi yaptı.Körfez Ticaret Odası devam eden pandemi sürecinde sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında bir araya gelmeye devam ediyor.

Körfez Ticaret Odası oda kadın girişimciler icra kurulu üyeleri toplantı gerçekleştirerek yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişi yaptı.
Körfez Ticaret Odası devam eden pandemi sürecinde sosyal mesafe ve tedbirler kapsamında bir araya gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci boyunca yaptıkları çalışmalar ile takdir toplayan kadın icra kurulu, belirlenen gündem maddeleri ile bir araya gelerek mevcut durum değerlendirmeleri ve geliştirilebilecek çalışmalar hakkında görüştü. Körfez Belediyesi, Körfez Halk Eğtim Merkezi ve Körfez Kent Konseyi ile birlikte yürütülen süreç ile ilgili ve kadın icra kurulu olarak oda nezdinde yapılacak çalışmalar toplantıda detaylı olarak görüşüldü. Gerçekleştirilen toplantıda kadın icra kurulu üyeleri pandemi öncesi başlatılan Körfez ilçesinde bulunan kadınları üretime teşvik etme çalışmalarının devamlılığını sağlama noktasında fikir alışverişinde bulundular.
Ayrıca Körfez Belediyesi ile sürdürülebilecek çalışmalar ve Körfez Ticaret Odası’na kayıtlı kadın girişimcilere yönelik programların yapılması ve evlerinde el emeği ile yapılan ürünlerin satışını kolaylaştıracak çalışmaları detaylı olarak görüşüldüğü toplantının devamı proje ortakları olan Körfez Halk Eğitim Merkezi ve Körfez Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilecek.

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