Körfez Ticaret Odasından paydaş toplantısı

Körfez Ticaret Odası, Kocaeli’deki tüm kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla çevrim içi toplantı düzenledi.

Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında yapılan çevirim içi toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, müdürler, kadın girişimciler ve temsilciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, özel sunumu ile Körfez Ticaret Odası’nın Mart 2020’den bu yana gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. Üyelere yapılan maske desteğinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen 360 adet tablet teslim sürecinden ve üyelere verilen kredi desteklerinden bahseden Öztürk, özellikle nefes kredisi ile 116 kişiye toplam 6 milyon 535 bin TL destek verdiklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Ali Ada ise Körfez Ticaret Odası’nın ilde önde gelen kurumlarından biri olduğunu, Kocaeli Valiliği olarak Körfez Ticaret Odası ile özellikle pandemi sürecinde çok önemli işbirlikleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

