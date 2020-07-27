Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ve Körfez ilçelerinde düzenlenen açık hava konserlerinde vatandaşların kulaklarının pası silindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi Bahçesinde ve Kartepe Eşme sahilinde düzenlenen açık hava konserinde sahne alan Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sergiledikleri sahne performansı izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi. Açık hava yaz konserinde söyledikleri şarkılarla göz dolduran, izleyicilerin kulaklarının pasını silen Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu, vatandaşlara müzik keyfi yaşattı.

Kontrollü sosyal hayatla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleriyle nefes alma, eğlenme, müzik dinleme fırsatı bulan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bir etkinlikte eğlenme, müzik dinleme fırsatı buldu. İzmit, Gölcük, Körfez, Kartepe ilçelerinin ardından 28 Temmuz Salı saat 19.00’da Çayırova Akse Mahallesi Çağdaşkent Sosyal Tesisleri Yanı’nda düzenlenecek konserde Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu Çayırovalılar ile buluşacak.

