YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez yollarına konfor geliyor

Körfez yollarına konfor geliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez’in eskiyen yollarını, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan yolların zamanla eskiyen ve deforme olan bölümlerini daha konforlu hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez’in eskiyen yollarını, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan yolların zamanla eskiyen ve deforme olan bölümlerini daha konforlu hale getiriyor. Alt yapıyı da değişen şartlara uygun olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıyor. 1 kilometrelik Denizliler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton pilant mix temel serimi yapıldı.
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt serimi ardından 5 bin metrekare yaya yolunu yapacak. Asfalt serimi sonrası asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi daha konforlu bir çehreye kavuşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:55
Öğle
12:53
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Sahil Eczanesi
Karamursel
Mavi Eczanesi
Derince
Çankaya Eczanesi
Darica
Çınar Eczanesi
Izmit
Hakan Eczanesi
Korfez
Merkez Eczanesi
Basiskele
Cevher Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.