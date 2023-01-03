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Körfez’de 5 ton 680 kilo tehlikeli atık toplandı

03.01.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Körfez Belediyesi, 2022 yılında tehlikeli maddelerle kontamine olmuş 5 ton 680 kilogram atığı topladı.

Körfez’de 5 ton 680 kilo tehlikeli atık toplandı

Körfez Belediyesi, yıl genelinde ilçe genelinde yaptığı çalışma ile tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalaj atıklarını da içeren 5 ton 680 kilogram tehlikeli atık topladı. Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde toplanan ambalaj atıkları muhafaza edildi ve imha edilmek üzere İZAYDAŞ’a gönderildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yıl boyunca çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Toplanan 5 ton 680 kilogram atık, İZAYDAŞ A.Ş.’ye bertaraf edilmek üzere gönderildi. Bu atıkların doğaya ve çevreye verdiği zararları en aza indirilmesi için çalışma yürütüyoruz" denildi.

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