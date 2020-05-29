YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de 74 günlük hasret sona erdi

Körfez’de 74 günlük hasret sona erdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde alınan önlemler eşliğinde, 74 gün sonra cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.Körfez Belediyesi, 74 gün sonra cemaatle birlikte kılınan cuma namazı için ilçe genelinde belirlenen noktalarda önce dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Körfez ilçesinde alınan önlemler eşliğinde, 74 gün sonra cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.
Körfez Belediyesi, 74 gün sonra cemaatle birlikte kılınan cuma namazı için ilçe genelinde belirlenen noktalarda önce dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Körfez Kaymakamlığı tarafından belirlenen 70 cami ve 7 açık alanda tüm çalışmalarını tamamlayan ekipler, sosyal mesafenin ayarlanması için de çizgiler çizdi. Bugün de dağıtılan tek kullanımlık seccadelerini alan, maskelerini takan binlerce Körfezli sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.
Körfez Belediyesi, 77 ayrı noktada vatandaşların kullanımı için toplam 11 bin maske, 11 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca camiler dışında kılınacak açık alanların girişine dezenfekte tüneli koyuldu ve 100 litre dezenfektan kullanıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de cuma namazını vatandaşlarla birlikte Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde kurulan alanda eda etti. Namaz sonrasında da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Şükür hep birlikte Cuma namazını eda ettik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:03
İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
22:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Sahil Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Cankatar Eczanesi
Darica
Dilek Eczanesi
Golcuk
Yenidoğan Eczanesi
Izmit
Anadolu Eczanesi
Derince
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

Kapalı otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.