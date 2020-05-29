Körfez’de 74 günlük hasret sona erdi

Körfez ilçesinde alınan önlemler eşliğinde, 74 gün sonra cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.

Körfez Belediyesi, 74 gün sonra cemaatle birlikte kılınan cuma namazı için ilçe genelinde belirlenen noktalarda önce dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Körfez Kaymakamlığı tarafından belirlenen 70 cami ve 7 açık alanda tüm çalışmalarını tamamlayan ekipler, sosyal mesafenin ayarlanması için de çizgiler çizdi. Bugün de dağıtılan tek kullanımlık seccadelerini alan, maskelerini takan binlerce Körfezli sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Körfez Belediyesi, 77 ayrı noktada vatandaşların kullanımı için toplam 11 bin maske, 11 bin tek kullanımlık seccade dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca camiler dışında kılınacak açık alanların girişine dezenfekte tüneli koyuldu ve 100 litre dezenfektan kullanıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de cuma namazını vatandaşlarla birlikte Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde kurulan alanda eda etti. Namaz sonrasında da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, “Şükür hep birlikte Cuma namazını eda ettik” dedi.

