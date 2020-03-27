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Körfez’de 82 cami temizlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 82 camide genel temizlik çalışması başlattı.Körfez Belediyesi ilçedeki 82 camide önce dezenfekte çalışması yapıyor.

Körfez’de 82 cami temizlendi

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki 82 camide genel temizlik çalışması başlattı.
Körfez Belediyesi ilçedeki 82 camide önce dezenfekte çalışması yapıyor. Ekipler camilerde geniş çaplı temizlik çalışması da yaptı. Camilerin içi her bir noktasına kadar temizlenirken, cami bahçeleri, şadırvanlar ve tuvaletler de sabunlu suyla yıkarak daha hijyenik hale getirildi. Halıların yıkanması çalışmasında ileri teknolojiyi kullanan ekipler, mobil halı yıkama makinesiyle temizliği gerçekleştirdi. Mobil halı yıkama makinesiyle, camilerin yerinden çıkarılması zor olan halıları yerinde yıkanarak, hijyenik hale getiriliyor. Ayrıca temizlik ekibi, insanın dokunduğu her noktayı titizlikle silerek temizliyor.

Körfez’de 82 cami temizlendi

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