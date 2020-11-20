Körfez’de Aşevi Projesi hayata geçirildi

Körfez Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu aşevi hizmetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek imkânı sunuyor.

Körfez Belediyesi, vatandaşların sağlığı ön planda tutularak, hijyenik koşullarda ve Nazende tesislerinde günlük olarak pişirilen yemekler, ilçede ikamet eden 56 aileye profesyonel ekiplerce teslim ediliyor. Güler yüzlü aşçıları ve yemek personeliyle aşevi hizmeti kapsamında haftanın 7 günü 126 vatandaş sıcak yemek hizmetinden yararlanıyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de aşevi projesi kapsamında yemeklerin pişirildiği tesisi ziyaret etti. Hizmet hakkında bilgiler veren Başkan Söğüt, “Körfezli hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak en büyük vazifelerimizden biri. Bu bağlamda; Aşevi projemizi hayata geçirdik. Bizim inancımızda, kültürümüzde var olan yardımlaşma düsturu ile, yaşlı, kendi ihtiyacını karşılayamayan Körfezli komşularımızın istek ve taleplerini belediye olarak bizler karşılıyoruz. Özellikle büyüklerimizin hayır duasını almak, dünyalara bedel” dedi.

Profesyonel aşçıların hijyenik koşullarda pişirdiği yemekler araçlara yüklendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, belediye ekipleriyle birlikte vatandaşları ziyaret ederek, hazırlanan ikramları elleriyle teslim etti. Vatandaşlar Aşevi hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Söğüt’e teşekkür ettiler.



