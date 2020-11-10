YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

Körfez’de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Körfez’de de anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümü münasebeti ile Körfez’de düzenlenen törenler ilçe kaymakamlığı bahçesindeki başladı. Törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar ve dernek yöneticileri katıldı.
Atatürk büstüne çelenk bırakma töreninin ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmasıyla birlikte tören alanındakiler saygı duruşuna geçti. Tören, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilmesiyle devam etti. Tören kapsamında son olarak 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
06:08
Sabah
07:36
Öğle
12:49
İkindi
15:28
Akşam
17:53
Yatsı
19:15

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Anıl Eczanesi
Izmit
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ferah Eczanesi
Korfez
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Demircan Eczanesi
Gebze
Lerzan Eczanesi
Derince
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.