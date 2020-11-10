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Körfez’de Atatürk saygı ve özlemle anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yıl dönümünde Körfez’de de anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. yıl dönümü münasebeti ile Körfez’de düzenlenen törenler ilçe kaymakamlığı bahçesindeki başladı. Törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar ve dernek yöneticileri katıldı.
Atatürk büstüne çelenk bırakma töreninin ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çalmasıyla birlikte tören alanındakiler saygı duruşuna geçti. Tören, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirilmesiyle devam etti. Tören kapsamında son olarak 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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