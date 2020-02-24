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Körfez’de atık malzemeler toplanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek olan atık inşaat malzemelerini ‘atık yönetim sistemi’ ile topayarak İZAYDAŞ’a gönderiyor.Körfez Belediyesi önemli bir çevre ve atık problemi oluşturacak sorunu çözüme kavuşturdu.

Körfez Belediyesi çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek olan atık inşaat malzemelerini ‘atık yönetim sistemi’ ile topayarak İZAYDAŞ’a gönderiyor.
Körfez Belediyesi önemli bir çevre ve atık problemi oluşturacak sorunu çözüme kavuşturdu. Özellikle bina ve iş yerlerinde çatı ve yüzey yenileme, tamir işlemlerinde kullanılan ondülin, çam yünü, şıngıl, İzocam ve benzeri kimyasal içerikli ve insan ve çevre sağlığına zarar verecek malzemeler için çalışma başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan atık yönetimi sistemi ile bu atıklar sahada düzgün bir şekilde toplanarak Atık Getirme Merkezi’ne ulaştırılıyor. Merkezden de İZAYDAŞ’a ait araçlarla kimyasal madde ve malzeme depolama alanlarına gönderiliyor. Böylece bu problemli ve sağlık riski taşıyan atıklar düzenli bir şekilde bertaraf edilmiş oluyor.
Öte yandan, Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde evlerden atık malzemelerin toplanması için 2 mobil ekip oluşturuldu. Ekipler vatandaşların düzenli bir şekilde kapı önüne çıkardığı ve belediyeye bildirdiği hacimli atıkları toplayarak Atık Getirme Merkezi’ne getiriyor. Bu sayede çevrede ortaya çıkan kötü görüntünün de önüne geçiliyor.

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