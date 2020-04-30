Körfez’de budanan ağaçlardan arta kalanlar doğaya kazandırılıyor

Körfez’de mevsimlik olarak gerçekleştirilen ağaç budama işlemleri ve biçilen çimler tekrar doğaya kazandırılıyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mevsimlik ağaç budama işlemlerini gerçekleştiriyor. İlçe genelindeki parklar dışında kamusal alanda yer alan ve yol kenarlarında bulunan ağaçları budayan ekipler, budanan dalları da tekrar doğaya kazandırıyor. Dallar öğütme makinesine alınıyor ve 10 santimlik küçük kıymıklar haline getiriliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ile birlikte çalışmanın yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şener Söğüt, günlük 10 ile 15 metreküp talaş halinde kompost elde edildiğini belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Atıklardan elde ettiğimiz günlük 10-15 metreküp talaş halindeki kompostu, yeşillendirme yaptığımız alanlarda kullanarak tekrar doğaya kazandırıyoruz. Amacımız sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde bu tür çalışmalarımızı sürdürmek” dedi.

