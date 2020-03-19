Körfez’de caddeler yıkanıyor

Körfez Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve kaldırımlar ile kapalı pazar alanlarını köpük ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Körfez Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalarda şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanıyor. Cadde ve sokaklarla birlikte kapalı pazar alanları da ekipler tarafından yıkanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüse karşı ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz” ifadelerine yer verildi.

