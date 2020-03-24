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Körfez’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi’nin korona virüse karşı kurulan dezenfekte ekibi, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Körfez Belediyesi’nde korona virüse karşı kurulan dezenfekte ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez Belediyesi’nin korona virüse karşı kurulan dezenfekte ekibi, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Körfez Belediyesi’nde korona virüse karşı kurulan dezenfekte ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaşam alanları, eczaneler, eczaneler ve kamusal alanların ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöp konteynırlarını dezenfekte ediyor. Ayrıca ekipler Körfez’in cadde ve sokaklarını elden geçiriyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilçe genelinde çalışma yürüten dezenfekte ekipleriyle birlikteydi. Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Şener Söğüt, “Bütün ekiplerimizle yoğun bir şekilde şehrimizde virüsün yayılmasını engellemek amacıyla dezenfekte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

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