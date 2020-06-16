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Körfez’de ‘engelli nakil aracı’ hizmete başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.06.2020 18:03 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi engelli vatandaşlara hizmet verdiği nakil aracını yeni normalleşme sürecine dezenfekte ederek yeniden hizmete aldı.Sağlık kuruluşları başta olmak üzere, rehabilitasyon merkezlerinin açılmasıyla birlikte Körfez Belediyesi ‘engelli nakil aracı’ da vatandaşların hizmetine açıldı.

Körfez’de ‘engelli nakil aracı’ hizmete başladı

Körfez Belediyesi engelli vatandaşlara hizmet verdiği nakil aracını yeni normalleşme sürecine dezenfekte ederek yeniden hizmete aldı.
Sağlık kuruluşları başta olmak üzere, rehabilitasyon merkezlerinin açılmasıyla birlikte Körfez Belediyesi ‘engelli nakil aracı’ da vatandaşların hizmetine açıldı. Tekerlekli sandalye kullanması zorunlu engelli bireyleri, sağlık kuruluşlarına taşıyan nakil aracında, tüm önlemler alınarak dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Öte yandan Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen, korona virüs tedbirleri kapsamında ve sosyal hareketliliği azaltmak adına durdurulan ‘hoş geldin bebek’ projesi, normalleşme takviminin açıklamasıyla birlikte tekrar hayata geçti. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bakım çantaları, vatandaşların da talep etmeleri durumda ailelere ulaştırılıyor.

Körfez’de ‘engelli nakil aracı’ hizmete başladı

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