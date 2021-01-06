YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de geçici güzergah uygulaması

Körfez’de geçici güzergah uygulaması

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.01.2021 10:10 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlimtepe bağlantı yolu 1.

Körfez’de geçici güzergah uygulaması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlimtepe bağlantı yolu 1. etap tem geçişi yapım işine başladı. Çalışma süresince geçici güzergah uygulaması yapılacak.
Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nden, Çamlıtepe Mahallesi ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kuzey - Güney geçişinin sağlandığı Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Kocatepe Caddesi arası İlimtepe bağlantı yolu 1. Etap tem geçişi çalışmaları başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak çalışmalar 6 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek. Çalışma süresince araç geçişine izin verilmeyecek. Bu kapsamda mağduriyet yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah uygulaması yapılacak.
Araçlar çalışma süresince Çamlıtepe Mahallesi’ne ulaşım için Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Milli Egemenlik Caddesi’ni kullanacak. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne ulaşım için Hürriyet Bulvarı, Hamit Kaplan Caddesi ve Bora Sokak’tan oluşan güzergahı kullanılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:47
Sabah
08:18
Öğle
13:11
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

İlim Eczanesi
Izmit
Ege Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Anıl Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Zambak Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.