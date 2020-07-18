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Körfez’de kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.07.2020 16:19 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza öğlen saatlerinde Körfez ilçesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurten M. idaresindeki 41 AEM 258 plakalı otomobil, İlimtepe yokuşundan inerken sürücünün kontrolünden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak durabildi. Kazada takla atan otomobilin içerisindeki sürücü, araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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