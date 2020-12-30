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Körfez’de kuaförlere hijyen desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.12.2020 16:40 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine hijyen desteğinde bulundu.Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan işletmelere biner liralık ayni yardımda bulunurken, faaliyetlerini sürdüren ama süreçten etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine de hijyen desteğinde bulundu.

Körfez’de kuaförlere hijyen desteği

Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine hijyen desteğinde bulundu.
Körfez Belediyesi, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan işletmelere biner liralık ayni yardımda bulunurken, faaliyetlerini sürdüren ama süreçten etkilenen kuaför ve güzellik merkezlerine de hijyen desteğinde bulundu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçe genelindeki 250 adet erkek ve bayan kuaförü ile güzellik merkezi işletmelerine paketler dağıtılmaya başlandı.
İşletmelere dağıtılan hijyen setlerinin içerisinde, 50 adet maske, 50 adet berber önlüğü, 1 litre dezenfektan ve 400 mililitre kolonya yer aldı. Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçede faaliyet gösteren tüm erkek ve bayan kuaförleri ile güzellik merkezlerine paketleri teslim edeceklerini belirtti. Paketleri teslim alan işletmeler ise Başkan Şener Söğüt’e desteğinden dolayı teşekkür etti.

Körfez’de kuaförlere hijyen desteği

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