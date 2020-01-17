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  4. Körfez’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Körfez’de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

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. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Anadolu İlkokulu’nda düzenlenen törende çocukların heyecanına ortak oldu.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Tüm yurtta olduğu gibi Körfez’de de öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Karne dağıtım töreni ise Körfez protokolünün katılımıyla Anadolu İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Kuzey Mahalle Muhtarı Kadir Yeşil, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Katıldığı karne töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,“Ülkemizin teminatı olan siz kıymetli evlatlarımızın, heyecan içerisinde beklediği karne dağıtım törenini bugün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yarınlara dair umutlarımızı, hedeflerimizi güçlendiren çocuklarımızın eğitim alanında bir eksiklik yaşamamaları için çalışmalarımızı güçlendirerek sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz”dedi.
Düzenlenen karne dağıtım programında konuşan Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, “Sevgili çocuklar, kıymetli veliler, tüm ülkemizde olduğu gibi Körfezimizde de karne dağıtım töreni heyecanı var. 9 Eylül 2019 tarihi ile başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının bugün itibari ile iki haftalık sömestr tatil süreci başladı. Tatiliniz bittiğinde, okulunuzu özlemiş bir şekilde öğretmenlerinize ve arkadaşlarınıza tekrar kavuşacaksınız. Eğitim-öğretim süreniz boyunca bizden önce Körfez Belediyemiz her türlü ihtiyacınızda yanınızda oldu. Ben burada sizlerin huzurunda Belediye Başkanımız Şener Söğüt beyefendiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların son bulmasıyla birlikte öğrencilere karneleri verildi.

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