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Körfez’de okullar ve yaşam alanları ilaçlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte ediyor.Körfez Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Körfez Belediyesi koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte ediyor.
Körfez Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilçedeki tüm okul ve kamu kuruluşlarını dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. İlçe genelinde virüse karşı her türlü tedbiri alan ekipler, çocukların kullandığı park oyun alanları, otobüs durakları ve yaşam alanlarını da ilaçlıyor.
Tüm dünyayı tehdit eden virüse karşı belediye olarak önlemleri aldıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüse karşı dezenfekte mücadelemizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın sağlığı bizim için önemli, okullardan başladık. Dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

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