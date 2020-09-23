YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Körfez’de okullara bakım onarım desteği

Körfez’de okullara bakım onarım desteği

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.09.2020 14:52 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor .Körfez Belediyesi, eğitime destek vererek öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Körfez’de okullara bakım onarım desteği

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor .
Körfez Belediyesi, eğitime destek vererek öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Okullarda gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eksik noktaları gideriyor. Bu kapsamda Hereke Anadolu Lisesi’nin de dış cephe çit çekim işlemini gerçekleştirirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de okul bahçelerinde ot biçme ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Körfez’de okullara bakım onarım desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:42
Öğle
12:58
İkindi
16:22
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Nur Eczanesi
Karamursel
Elif Eczanesi
Izmit
Duru Eczanesi
Darica
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Alkan Eczanesi
Kandira
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Lerzan Eczanesi
Derince
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.