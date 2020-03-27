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Körfez’de oyun grupları dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Körfez’in genelinde yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Körfez’in genelinde yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, çocukların oyun alanı olan parklarda da oyun gruplarını titizlikle dezenfekte ediyor.
Körfez Belediyesi ilçe genelinde koronavirüsle mücadeleyi 7/24 sürdürüyor. Sosyal yaşam alanlarını, minibüsleri, taksileri, camileri, hastaneleri ve okulları dezenfekte eden Körfez Belediyesi ayrıca park içinde bulunan oyun gruplarını da dezenfekte ediyor. Körfez genelinde yürütülen çalışma ile çocuk oyun aletleri özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.
Çalışmalar devam edecek
İlaçlama çalışmasını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Çocuk oyun parkları da aynı şekilde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. Şehrimizin her bir noktasında koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Bu konuda da halkımızı sık sık bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.

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