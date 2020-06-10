Körfez’de pazarcı esnafına ücretsiz maske

Kocaeli’nin Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıtımına devam ediyor.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, ilçe esnafına desteğini sürdürüyor. Toplum sağlığı için, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı pazar yerlerinde maske dağıtımı yapan zabıta ekipleri, denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından maskesi olmayan pazarcı esnafı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılırken, diğer yandan ise iş yerleri, market ve fırınların denetimlerini ise büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

