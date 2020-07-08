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Körfez’de piknik alanlarından 150 kilo çöp toplandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.07.2020 13:01 | Son Güncelleme

Hafta sonu vatandaşların piknik yaptığı alanlarda mıntıka temizliği yapan Körfez Belediyesi 150 kilo çöp topladı.Körfez Belediyesi ekipleri, hafta sonu vatandaşların ziyaret edip piknik yaptığı alanlarda mıntıka temizliği yaptı.

Körfez’de piknik alanlarından 150 kilo çöp toplandı

Hafta sonu vatandaşların piknik yaptığı alanlarda mıntıka temizliği yapan Körfez Belediyesi 150 kilo çöp topladı.
Körfez Belediyesi ekipleri, hafta sonu vatandaşların ziyaret edip piknik yaptığı alanlarda mıntıka temizliği yaptı. Vatandaşların vakit geçirdiği bu alanlar, havaların da ısınmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu bölgelerde genel denetim ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.
Yere atılan ve olduğu gibi bırakılan çöpler, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. 10 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmada 150 kilo çöp toplandı. Doğal güzelliği ile büyüleyen alanlarda düzenli olarak çalışma yürüttüklerini belirten ekipler, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Körfez’de piknik alanlarından 150 kilo çöp toplandı

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